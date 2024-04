Furto di abiti in un negozio di via Cavour: arrestata una coppia

Bloccati dopo un inseguimento con la polizia

PALERMO – La polizia ha arrestato una coppia, A.S. di 35 anni e K.S. di 26 anni, accusati di furto aggravato in concorso e ricettazione.

I due sono entrati in un negozio di abbigliamento in via Cavour hanno preso cinque vestiti e sono fuggiti via a bordo di uno scooter in direzione via Roma. Dopo un inseguimento i due sono stati bloccati.

Nello zaino della donna sono state trovate 24 dosi di crack. In tasca dell’uomo c’era un coltello. Lo scooter sul quale viaggiavano è stato rubato e consegnato al legittimo proprietario. L’uomo aveva un provvedimento di rintraccio per una misura di sicurezza.