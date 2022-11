Furto di dolci al supermercato, uomo e donna con le mani nella cioccolata

Domani a processo per direttissima.

Una coppia, formata da un uomo e una donna, con un’evidente passione per i dolciumi. Il servizio di sicurezza dell’Ipercoop Decò di Conforama, in zona Riposto, ha rinvenuto all’interno della borse di entrambi diverse confezioni di cioccolata sottratta all’interno dello store. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che li hanno accompagnati in caserma a Giarre. Domani il processo per direttissima.