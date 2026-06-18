 Pioppo, furto di ponteggi edili: arrestati due giovani palermitani
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Furto di materiale edile a Pioppo, arrestati due giovani palermitani

Pioppo
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L'operazione dei carabinieri
PROVINCIA DI PALERMO
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PALERMO – Furto di materiale edile a Pioppo, arrestati due palermitani di 25 e 19 anni. L’operazione dei carabinieri di Monreale è scattata grazie alla segnalazione al 112 di un imprenditore che si era accorto del danneggiamento del cancello d’ingresso della propria area di stoccaggio materiali edili nella frazione di Pioppo.

Il coordinamento tra le stazioni di Monreale e Pioppo ha permesso di bloccare i due giovani mentre si allontanavano a bordo di un furgone. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti circa cento tubi metallici per ponteggi, appena asportati dal deposito e restituiti al proprietario.

Il gip del Tribunale di Palermo ha convalidato gli arresti, disponendo per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di dimora.

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