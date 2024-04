Furto di moto e furgoni tra Trabia e Castelbuono: indagati 5 giovani

Avviso di conclusioni indagini per 5 palermitani tra i 20 e i 29 anni

TERMINI IMERESE – Furto di veicoli e in abitazione nel Palermitano, indagati cinque palermitani. L’indagine condotta dalla procura di termini Imerese si è conclusa e i carabinieri hanno notificato il provvedimento nei confronti di cinque indagati, tra i 20 e 29 anni, tutti residenti a Palermo, che dovranno rispondere di furto aggravato in concorso e furto in abitazione ed aggravato.

L’attività investigativa dei carabinieri scaturisce dal furto di tre furgoni Piaggio Porter verificatosi nei mesi di gennaio e febbraio del 2023 a Castelbuono e Trabia, nonché del furto di una moto Yamaha T-Max, a Termini Imerese, rubata dal garage del proprietario dove il mezzo era custodito.

L’indagine è iniziata in seguito a un controllo dei carabinieri lo scorso gennaio sulla macchina in cui viaggiavano tre dei cinque indagati.