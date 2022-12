Misterbianco, furto di fiale di testosterone: denunciato

La denuncia rientra in un servizio straordinario svolto dai militari della Compagnia di Catania Fontanarossa

Misterbianco. Avrebbe sottratto sei confezioni contenenti fiale di testosterone alla sua azienda, nella zona industriale di Misterbianco. Per questo i Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno denunciato a piede libero un trentasette, con l’accusa di furto aggravato. L’uomo è stato individuato nel corso dei controlli dei veicoli e denunciato, nonostante il valore non elevatisssimo delle fiale rinvenute, dal valore commerciale di circa 80 euro, recuperate dai militari e sottoposte a sequestro.

La denuncia rientra nel servizio svolto dai Carabinieri di Catania Fontanarossa con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e la collaborazione della Polizia Provinciale di Catania e del personale della società E- Distribuzione, impegnati in un’attività finalizzata al contrasto dell’illegalità nel territorio di Misterbianco.

L’attività, effettuata unitamente al personale tecnico dell’E-Distribuzione, ha consentito di controllare i contatori dell’energia elettrica di diverse abitazioni tra quelle segnalate con consumi anomali. All’esito delle verifiche tecniche, effettuate per le utenze di tre distinte abitazioni ubicate in via Alcide De Gasperi, sono stati denunciati per “furto aggravato” una 45enne, una 49enne e un 41enne, i cui contatori sono risultati manomessi mediante collegamento abusivo alla rete pubblica con un danno stimato per la società erogatrice del servizio di oltre 32.000 euro.

Nell’ambito dello stesso contesto operativo è stato sottoposto a controllo un 47enne di Misterbianco che è stato denunciato per “violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale”, perché sorpreso per strada senza autorizzazione.

A seguito dei controlli effettuati unitamente al personale della Polizia Provinciale presso una attività commerciale della zona industriale è stato denunciato il titolare, un 51enne di Misterbianco per “gestione di rifiuti non autorizzata”, in quanto sarebbe sprovvisto delle prescritte autorizzazioni.

I controlli alla circolazione stradale hanno portato all’identificazione di 30 persone, al controllo di 20 veicoli con sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, mancata copertura assicurativa, omessa revisione del veicolo, guida senza patente, per un importo di oltre 9 mila euro e il sequestro di 5 autoveicoli senza assicurazione.