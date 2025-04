Rubano ponteggi da un cantiere edile, 2 arresti nel Catanese

Un uomo di 37 anni e una donna di 35

GIARRE (CATANIA) – Un uomo di 37 anni e una donna di 35, entrambi originari di Mascali (Catania), sono stati arrestati dai carabinieri a Giarre (Catania) per il furto di parti del ponteggio di un cantiere edile, che avevano già caricato su un’auto.

Sono stati bloccati mentre si allontanavano in auto. Il 37enne, che era alla guida, non aveva mai ottenuto la patente e l’auto era stata sottoposta a sequestro per una precedente violazione alle norme del Codice della Strada.

Entrambi gli arrestati sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, che in sede di giudizio direttissimo ha convalidato il provvedimento disponendo l’obbligo di dimora nel Comune di Mascali.