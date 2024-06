Le indagini sono condotte dalla polizia

IN VIA MANFREDI

PALERMO – Nuovo furto con spaccata in un supermercato a Palermo. Il colpo è stato messo a segno in via Manfredi. I ladri dopo avere distrutto la vetrina si sono impossessati di circa due mila euro trovati nel negozio e diversi alimenti e bottiglie.

Il bottino complessivo è da quantificare. Le indagini sono condotte dalla polizia.