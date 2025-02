Palermo C5: vittoria in casa del Monreale che vale il 3° successo di fila

I rosanero sono gli unici imbattuti del girone A di Serie C1

Il Palermo Calcio a5 si impone 2-4 al “PalaCanino” di Monreale centrando la terza vittoria consecutiva in campionato. La squadra guidata da coach Rizzo, unica imbattuta nel girone A di Serie C1, resta sempre al comando della classifica.

Ritmi altissimi, sin dalle battute iniziali del match. Parte subito forte il Palermo C5 che sfiora il vantaggio con due nitidissime occasioni. Ad aprire le danze dell’incontro sarà la squadra rosanero con una punizione magistrale di Musso. Passano appena 5′ e il Palermo Calcio a5 trova il raddoppio con Biondo che insacca con un colpo da biliardo. Su una svista del direttore di gara l’azione prosegue e i padroni di casa accorciano le distanze, rete del momentaneo 1-2 firmata da Di Grazia.

Il Palermo C5 inizia la ripresa attaccando a testa bassa, dimostrando di voler vincere a tutti i costi. La compagine guidata da coach Rizzo rimette subito le cose in chiaro segnando due gol in rapida successione: 1-3 firmato da Biondo (doppietta per lui) e 1-4 siglato da Di Simone che festeggia la sua prima rete con la maglia rosanero. A rendere meno pesante il passivo per l’Atletico Monreale ci pensa Lupo con il classico gol dell’ex, rete del definitivo 2-4.