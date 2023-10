Giovane scomparso a Caltanissetta: ritrovato a casa della fidanzata

Durante le ricerche sarebbe stata agganciata una cella del cellulare

SAN CATALDO (CALTANISSETTA) – E’ stato ritrovato in serata a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Gabriele Gentile il giovane di 19 anni che si era allontanato ieri pomeriggio, mercoledì 4 ottobre, dalla sua abitazione senza fare più ritorno. Questa mattina è stata presentata denuncia dai familiari in questura. Subito dopo sono state diramate le ricerche.

Il ritrovamento

Durante le ricerche sarebbe stata agganciata una cella del cellulare. Il giovane, che avrebbe avuto dei dissapori con un familiare, era nell’abitazione della madre della fidanzata. I carabinieri lo stanno portando nella tenenza di San Cataldo per ricostruire l’accaduto.

Le ricerche

Alle ricerche, disposte dalla prefettura e coordinate dalla questura di Caltanissetta, hanno partecipato oltre alla polizia e gli uomini dell’Arma anche Croce rossa, vigili del fuoco, protezione civile e diversi volontari.

