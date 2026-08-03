L'udienza è stata fissata per il 27 ottobre

Si torna in aula per il caso dell’incidente mortale costato la vita al quindicenne Gabriele Giadone. Il procedimento a carico di Giuseppe Paternò, accusato di omicidio stradale, registra un nuovo sviluppo: i suoi difensori hanno presentato una nuova richiesta di patteggiamento dopo che la precedente era stata respinta dal giudice. La vicenda risale al 10 marzo dello scorso anno, quando a Barrafranca, nell’Ennese, il ragazzo perse la vita mentre viaggiava sul proprio scooter.

Il primo patteggiamento respinto

In una precedente fase del procedimento, Giuseppe Paternò era stato ammesso al patteggiamento. Tuttavia, il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Enna, Giuseppe Noto, ha disposto la restituzione degli atti alla pubblico ministero Maria Chiara Tribulato. La decisione è stata assunta perché, secondo il Gup, nella determinazione della pena avrebbe dovuto essere presa in considerazione anche l’aggravante della guida contromano.

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Gabriele Giadone

Gabriele Giadone morto a Barrafranca

Dopo il rinvio degli atti, i legali dell’imputato hanno depositato una nuova istanza di patteggiamento. L’udienza è stata fissata per il 27 ottobre e sarà celebrata davanti al nuovo giudice per l’udienza preliminare, Ornella Zelia Futura Maimone.

L’incidente costato la vita al 15enne

Secondo l’accusa, il 10 marzo dello scorso anno Giuseppe Paternò avrebbe percorso una strada contromano a Barrafranca, provocando lo scontro con lo scooter sul quale viaggiava Gabriele Giadone, 15 anni.