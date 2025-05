Una tragedia che lascia sgomenti i barresi

BARRAFRANCA (ENNA) – Barrafranca ha la morte nel cuore. Gabriele Giadone aveva 15 anni. Frequentava il liceo Falcone. Aveva tutta la vita davanti. La vita di un ragazzo spezzata in viale Signore Ritrovato. La sua moto si è scontrata con un’auto. Lo hanno portato in ospedale al Sant’Elia di Caltanissetta, dove tante vite sono state salvate in questi anni. Per Gabriele purtroppo non c’è stato nulla da fare. Nello scontro è caduto e ha sbattuto violentemente a terra. La dinamica è ancora da ricostruire.

Oggi il paese è in lutto e piange ancora una volta per una giovane vita che non c’è più. Il sindaco Giuseppe Lo Monaco affida a Facebook il cuore spezzato dei barresi e scrive: “Oggi per Barrafranca è un giorno molto triste”. Parla di una “di quelle notizie che nessun genitore dovrebbe mai ricevere nella propria vita. La nostra Comunità ha perso prematuramente il giovanissimo Gabriele. Non ci sono parole sufficienti per colmare un dolore così straziante”.

Il cordoglio in paese

Il papà di Gabriele fa l’imprenditore. La sua è una famiglia conosciuta in paese. A Caltanissetta, il ragazzo è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma purtroppo non è bastato. L’ex sindaco Salvatore Lupo ricorda come l’intera comunità si stringa “all’immenso dolore dei genitori, della sorella e di tutta la famiglia. Riposa in pace Gabriele e asciuga le lacrime di chi oggi non si da pace per la tua ingiusta e prematura scomparsa”. “Dio – ha scritto – ha progetti più grandi per te e ti ha già accolto tra le sue braccia”.

“Il nostro grande Gabriele” è il ricordo, commosso, della squadra locale, l’Asd Barrese: “Una bruttissima notizia che ha sconvolto tutto l’ambiente calcistico e l’intera comunità di Barrafranca”. La “Fraternità di Misericordia di Barrafranca” prega perché Gabriele riposi in pace. “Piccolo angioletto – scrivono – veglia sui tuoi cari”.

SEGUI LE NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI ENNA