Galà dello Sport 2022, tra i premiati anche Manlio Messina

L’ex assessore regionale Turismo, Sport e Spettacolo Regione Sicilia, sarà presente a Trecastagni

3' DI LETTURA

TRECASTAGNI (CT) – Nel suo precedente ruolo istituzionale a capo dell’assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia ha dato grande importanza allo sport siciliano e agli eventi che si tengono nella nostra isola. Fra questi anche il Galà dello Sport organizzato dalla Sicilpool di Pippo Leone.

Adesso sarà proprio lui a ricevere la Castagna d’Argento. Manlio Messina, eletto alla Camera dei deputati nel corso delle recenti elezioni e divenuto in pochissimi mesi vicecapogruppo del suo partito alla Camera, sarà presente lunedì 12 dicembre a Villa Romantica a Trecastagni insieme agli altri grandi protagonisti che hanno confermato la partecipazione al Galà dello Sport.

Tra i graditi ospiti, anche un pilastro storico del Galà, Alberto Cova, campione olimpico dei 10.000 metri piani ai Giochi di Los Angeles 1984, già Castagna d’Argento nel 2008 e cittadino onorario di Trecastagni, che vede il suo nome accostato a quello di Pippo Leone per il forte legame di profonda amicizia nata grazie allo sport.

Nel corso della 17° edizione del Galà dello Sport, oltre a Manlio Messina saranno assegnate le Castagne d’Argento ad Antonio Rossi, Romano Battisti, Davide Cassani, Davide Mazzanti, Giovanni Valentini, Italo Cucci e, per le squadre, al Cus Catania Volley.

Presenze che sottolineano il merito organizzativo della Sicilpool di Pippo Leone nel premiare grandiatleti, tecnici, dirigenti e giornalisti di settore che hanno fatto dello sport, la loro vision e fonte d’ispirazione nella vita.

Il Comitato organizzatore e la Giuria presieduta dal Gen. Vincenzo Parrinello – composta da personalità dello sport come Enzo Falzone e Fabio Pagliara – hanno in serbo ancora i nomi di altri protagonisti che saranno premiati al Galà dello Sport.

Fabio Pagliara, presidente Fondazione Sportcity, individua le caratteristiche peculiari dell’evento: “Sono contento di partecipare alla Castagna d’Argento, un’eccellenza siciliana diventata un premio ambito anche a livello nazionale, frutto del fondamentale lavoro di Pippo Leone e del suo staff. Per me è un onore fare parte della Giuria dando il mio contributo, perché nel premiare le eccellenze, il Galà consente di riportare all’attualità i temi dello sport in tutte le sue sfaccettature, specie in un momento particolarmente delicato come quello che stiamo vivendo”.

Il Galà dello Sport che gode del patrocinio della Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, è realizzato grazie all’importante presenza dei partner Copitel, Ellevu Paris, Ias Service, Mallamo Medical Service, Sailpost Etnea Recapiti, e si avvale della collaborazione di ANSMES (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del CONI e del CIP) per la promozione delle Stelle al merito sportivo.

Il Galà è organizzato in collaborazione con l’assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, del Comune di Trecastagni con in testa il sindaco Pippo Messina e l’assessore allo Sport Gianfranco Calogero, del Coni regionale e provinciale presieduti rispettivamente da Sergio D’Antoni e da Enzo Falzone, con cui si è cementato negli anni un rapporto di costante partnership, e con il supporto tecnico di Primamusica Multimedia Project.

La serata sarà presentata da Ruggero Sardo insieme a Martina Leone e andrà in scena alle ore 20.00 a Villa Romantica a Trecastagni. Sarà possibile seguire il Galà dello Sport – la Castagna d’Argento anche attraverso la frequenza 99.00 – 88.60 MHz dell’emittente radiofonica Radio Amore. Dalle 19.00 alle 23.00 Roberta Mangiafico e Francesco Ricca condurranno il collegamento radiofonico live OnAir che sarà trasmesso anche sul canale Twitch di Radio Amore, la nuova piattaforma di live streaming di contenuti video.

Oltre che su Radio Amore Streaming, sarà possibile seguire la serata di gala anche su WebMasterTv.

Sabato 17 dicembre alle ore 21.00, l’emittente televisiva Video Mediterraneo (canale 17) trasmetterà la serata di gala.

Attraverso i profili social ufficiali del Galà dello Sport è possibile seguire i costanti aggiornamentie conoscere i premiati che saranno presenti a Trecastagni per ricevere la Castagna d’Argento 2022: Instagram https://www.instagram.com/galadellosport/ @galadellosport,e Facebook https://www.facebook.com/galadellosport Galà dello Sport – La Castagna d’Argento.