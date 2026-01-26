 Galvagno: stravolgere i lavori all'Ars per dare priorità ai danni del ciclone
Galvagno: stravolgere i lavori all'Ars per dare priorità ai danni del ciclone

La proposta del presidente del Parlamento siciliano
PALAZZO DEI NORMANNI
di
1 min di lettura

CATANIA – “Il governo regionale ha già trasmesso all’Ars il ddl che riguarda le variazioni di bilancio. Per domani ho quindi convocato una conferenza dei capigruppo per stravolgere il calendario dei lavori: ritengo, infatti, prioritario intervenire in favore dei cittadini, imprenditori, lavoratori e Comuni che hanno subito gravissimi danni a causa del ciclone Harry”. Lo ha detto il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno.     

“Mi auguro – ha aggiunto – che possa esserci la condivisione da parte di tutti i capigruppo, tanto della maggioranza quanto dell’opposizione, per poter cambiare e modificare l’ordine del giorno esistente, in modo da dare immediatamente quelle risposte certe che servono alla Sicilia”. Galvagno anche oggi si è recato nelle città colpite dal ciclone Harry, nel pomeriggio si recherà a Niscemi per un sopralluogo nei rioni a rischio frana.

