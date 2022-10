Game 4 value, al via la seconda edizione della game jam

Fino al 30 ottobre aperte le iscrizioni per le scuole che dal 24 al 26 novembre si sfideranno per creare videogioco incentrato su prevenzione in merito al tema della sostenibilità.

2' DI LETTURA

CATANIA – Creare il concept di un videogioco a tema sostenibilità in modo innovativo e coinvolgente per i giovani e per i loro coetanei, con l’obiettivo di sviluppare e diffondere i progetti migliori. È il cuore di “Game 4 Value”, la Game Jam organizzata dalla Fondazione ANIA e riservata agli studenti delle scuole superiori che si svolgerà dal 24 al 26 novembre. La Fondazione Ania è emanazione del settore assicurativo italiano. Nata nel 2004, ha come obiettivo principale l’informazione sulla prevenzione dai rischi, la promozione della sicurezza e la protezione dei cittadini e delle imprese.

La Game Jam è una competizione innovativa, in cui i partecipanti si sfidano per creare un videogioco partendo da un’idea. Gli studenti saranno preventivamente introdotti ai concetti base riguardanti l’integrità ambientale, la possibilità di migliorare l’efficienza energetica attraverso nuovi strumenti e l’utilizzo di risorse in una logica non solo individuale ma anche di mutualità ed equità sociale. A “Game 4 Value” possono partecipare studenti delle scuole secondarie di secondo grado, riuniti in squadre da 3 a 6 persone appartenenti allo stesso istituto, che possono iscriversi fino al 30 ottobre attraverso il form disponibile sulla piattaforma al seguente link:

https://www.contenutiscuola.it

Nelle settimane che precedono la Game Jam, gli iscritti potranno approfondire i temi della sfida accedendo a speciali contenuti digitali che trattano le tematiche legate alla sostenibilità ed in particolare ai fattori ESG (Environmental, Social, Governance) e SDGs (17 obiettivi di sostenibilità fissati dalle Nazioni Unite da raggiungere entro il 2030 dagli stati membri attraverso azioni di alto impatto sociale). I fattori ESG per il settore assicurativo sono tra gli elementi cardine per il ruolo delle realtà assicurative nel presente e nel futuro, si basano non solo sugli obiettivi SDGs ma soprattutto sull’impatto delle azioni verso l’ambiente (Environmental), verso la società e la collettività (Social), attraverso un sistema di governance che ha il compito di rendere l’organizzazione efficiente, efficace, produttiva e rispettando diritti e doveri delle persone che lavorano presso l’organizzazione stessa.

Un percorso che servirà a preparare i concorrenti in vista del lungo fine settimana della sfida, quello dal 24 al 26 novembre. In quel week end si svolgerà contemporaneamente in tutte le scuole partecipanti la Game Jam: le squadre dei ragazzi iscritti dovranno elaborare una proposta di videogame per smartphone che si ispiri alle tematiche della sostenibilità. Nel corso della competizione i ragazzi potranno inoltre confrontarsi sia con esperti, sia con una squadra di giovani youtuber tra i quali Yotobi, Sabaku, Fraws e Synergo e Redez. Una settimana dopo, il 3 dicembre, a chiusura dell’evento, la Giuria indicherà la proposta vincente premiando l’idea creativa migliore e più originale. La scuola a cui appartiene la squadra vincitrice riceverà un premio per finanziare attività didattiche, mentre i ragazzi potranno sviluppare il loro progetto seguiti da esperti del settore del gaming, in un percorso che sarà ritenuto valido all’interno del programma di alternanza scuola lavoro (Pcto).