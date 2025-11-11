Games in concert: il concerto che ha fatto la storia a dicembre al PalaCatania

Il 20 dicembre, a pochi giorni dal Natale, arriva al PalaCatania un evento magico che unisce generazioni, emozioni e grande musica! GAMES IN CONCERT.
Dopo aver incantato il mondo da Las Vegas a Londra, da New York a Shanghai, il concerto che ha fatto la storia sbarca finalmente in Italia e lo fa nel momento più speciale dell’anno!
Tra Paesaggi innevati, Giardini segreti, Fiori di ciliegio, Cascate sospese nel cielo, sarà qualcosa di irripetibile, qui nella terra di miti e leggende, la Sicilia. Un viaggio Epico tra le ambientazioni più belle ed emotive proiettate sulla più alta tecnologia del mondo, si sincronizzeranno a tempo di musica dal vivo.
L’intero concerto diventerà uno scenario magico pieno di luci dove anche il più piccolo degli spettatori diventerà protagonista nel periodo più magico e suggestivo dell’anno, il Natale!
Le ambientazioni di Zelda, Final Fantasy, The last of Us, Fortnite, Halo, Call of Duty, Ragnar, Baldur’s Gate e moltissimi altri!! Sul podio la straordinaria Eímear Noone, prima donna a dirigere agli Oscar, affiancata dall’Orchestra Filarmonica di Catania: un’esperienza musicale e visiva indimenticabile, perfetta per vivere insieme la magia delle feste.