A Gangi nasce la rete nazionale Comuni amici degli alberi e dei bambini

Manifesto di intenti che impegna 27 amministrazioni in Sicilia

GANGI (PA) – A Gangi nasce la rete “Comuni amici degli alberi e dei bambini”. E’ stato sottoscritto nella sala Polifunzionale sotto piazzetta “Vitale”, il manifesto di intenti che vede impegnare 27 comuni in Sicilia per la piantumazione di un albero per ogni bambino nato, adottato o dato in affido.

Un evento promosso all’interno delle manifestazioni e momenti di preghiera della seconda edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo che ha avuto come tema portante la rigenerazione ecologica e digitale, sociale, sostenibile e fraterna.

Alla firma del manifesto di intenti, sono intervenuti sindaci e rappresentanti dei Comuni aderenti al progetto Ofs Sicilia “un albero per ogni bambino nato, adottato o preso in affido” e le “fraternità” francescane.

Un progetto voluto dall’ordine Francescano secolare di Sicilia che ha visto la partecipazione di Alfio Adornetto (Consigliere Regionale Forum Associazioni Familiari della Sicilia).

Ad accogliere i sottoscrittori, Giuseppe Trovatello (responsabile evangelizzazione e presenza nel mondo ofs Sicilia), Carmelo Vitello (ministro regionale dell’ofs) Umberto Virgadaula (responsabile del progetto) e il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello.

“I sindaci con la sottoscrizione del manifesto – si legge nel manifesto -si sono impegnati a valorizzare le risorse ambientali, attivando una efficace azione di co-progettazione territoriale dei piani di tutela delle aree verdi, promuovere attività di rete nell’ambito della salvaguardia e cura del creato favorendo la partecipazione dei cittadini, promuovere stili di vita più sani rivolti ai giovani, attuare programmi di rimboschimento e forestazione delle aree urbane e favorire la responsabilità educativa delle famiglie in ambito ecologico”.