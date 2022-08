Gas e caro vita, le associazioni avvertono: in autunno arriva la stangata

L'aumento dei prezzi e delle tariffe potrebbe arrivare a costare 711 euro in più a famiglia

1' DI LETTURA

Rientro dalle ferie amaro secondo il Codacons per gli aumenti di prezzi e tariffe che determineranno una vera e propria “stangata d’autunno” in media pari a +711 euro annui a famiglia tra settembre e novembre. Secondo il Codacons la prima spesa sarà quella alimentare con incrementi medi dei prezzi del 10% su base annua. Un nucleo di 4 persone spenderà 172 euro per i primi rifornimenti alimentari post-vacanze, circa 16 euro rispetto al 2021.

Secondo Confesercenti senza un intervento immediato per attutire l’impatto degli aumenti di energia e gas, le piccole imprese di turismo e terziario si troveranno a pagare nei prossimi 12 mesi una maxi-bolletta da 11 miliardi di euro, circa 8 miliardi in più rispetto ai 12 mesi precedenti.



Il prezzo del gas negli scorsi giorni è volato. E con l’inverno alle porte, l’Ue convoca entro metà settembre un Consiglio straordinario dei ministri dell’Energia per affrontare l’emergenza.

Al lavoro anche il Governo italiano, con Confindustria che chiede nuove misure e Scaroni che chiarisce: “Il tetto al prezzo è irrealizzabile” mentre Di Maio assicura “interventi incisivi”.

L’emergenza energetica è così al centro anche del dibattito politico, con Salvini che preme per evitare i razionamenti e con Calenda che chiede alla Meloni e a Letta di votare a favore dei rigassificatori.