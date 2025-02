Gas a San Giovanni Galermo, i lavori in programma dopo l’esplosione

Il post del sindaco Trantino

CATANIA – Il sindaco di Catania Enrico Trantino fa il punto sui lavori di riallacciamento del gas nel quartiere di San Giovanni Galermo, in un post sul suo profilo Facebook. L’erogazione nella zona è stata sospesa in seguito all’esplosione del 21 gennaio e da allora il servizio è tornato ma non in tutte le case.

Ecco cosa si legge nel post di Trantino:

Giorno 24 saranno effettuati i lavori in corrispondenza della rotatoria di via Ustica (2 giorni).

Nei Giorni 25 e 26 febbraio saranno effettuati i lavori per la riattivazione della rete gas metano nella via Santa Rosa da Lima, e successivamente, per 24 ore sarà effettuato il collaudo di tenuta della rete. Quindi a partire da giorno 28 la rete sarà nuovamente in gas e passeranno le squadre di tecnici per eseguire le operazioni di riapertura dei singoli utenti (2/3 giorni).

A partire da giorno 27 febbraio inizieranno i lavori per la costruzione di un tratto di condotta lungo la via Sebastiano Catania fino a via Galermo di durata 3 giorni. Per il collegamento della rete su via Galermo sarà necessaria la presenza di vigili urbani, stante la posizione della rete e la possibile chiusura al transito temporaneo della strada stessa.

Successivamente (giorno 1 marzo) per 24 ore sarà effettuato la prova di collaudo. A partire d giorno 3 marzo la rete della c.d. “zona 3” nel perimetro compreso tra le via Galermo (a nord di via Ustica), rotatoria di via Carrubbella, Via Carrubbella, e via Capo Passero (questa esclusa) nonchè le utenze lungo la Via Ustica (cui fanno parte molti utenti residenti anche in via Sebastiano Catania) inizieranno a passare le squadre di tecnici per le riattivazioni degli utenti (2/3 giorni).

Giorno 5 marzo saranno effettuati lavori di costruzione di un tratto di condotta in corrispondenza delle vie Galermo e Tirreno per 5 giorni e successivamente, per 24 ore sarà effettuato il collaudo di tenuta della rete. A partire da giorno 11 marzo inizieranno a passare le squadre di tecnici per le riattivazioni degli utenti nella via Galermo a sud via Geza Kertesz e lungo tutto il viale Tirreno (2/3 giorni).

Secondo il cronoprogramma sopra esposto a partire dal 15 marzo non dovrebbero esserci più utenti privi del servizio. L’unica variabile non gestibile è dettata dalle condizioni meteo. Stante la particolare natura delle lavorazioni da eseguire in caso di pioggia è necessario sospendere i lavori, con naturale slittamento dei tempi previsti.