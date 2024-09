Gaza, trovati in un tunnel i corpi di sei ostaggi israeliani

Il premier israeliano promette vendetta: regoleremo i conti

GAZA – Trovati in un tunnel nel sud della Striscia di Gaza i corpi di sei ostaggi israeliani. I resti sono stati recuperati nell’area di Rafah e riportati in Israele dove sono stati identificati. Secondo l’Idf, sarebbero stati uccisi tra venerdì sera e sabato mattina, subito prima dell’arrivo dell’esercito israeliano che li avrebbe liberati.

Tre di loro erano nella lista di quelli che dovevano essere rilasciati alla prima occasione. Durissima la reazione del premier Netanyahu, contro il quale si svolegrà oggi una nuova manifestazione di protesta delle famiglie degli ostaggi: ‘Dico ai terroristi di Hamas che hanno ucciso i nostri rapiti e dico ai loro leader: non staremo fermi e non staremo in silenzio. vi prenderemo e regoleremo i conti’.

La replica di Hamas è una richiesta ai palestinesi di accendere ancora di più il clima contro i coloni israeliani in Cisgiordania.