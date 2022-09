GdF, Serra è il nuovo Comandante del Nucleo Pef di Catania

Cambio al vertice a Catania. Lascia Tramontano.

Il Tenente Colonnello Diego Serra è il nuovo Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania della Guardia di finanza. L’Ufficiale subentra al Tenente Colonnello Gennaro Tramontano, trasferito al Comando Generale del Corpo alla sede di Roma per ricoprire un prestigioso incarico dopo due anni di servizio al comando del Reparto investigativo etneo, nel corso dei quali ha brillantemente diretto rilevanti indagini in materia di criminalità organizzata – esaltando le funzioni di polizia economico-finanziaria del Corpo, anche mediante la sistematica aggressione patrimoniale del fenomeno mafioso – nonché numerose investigazioni a contrasto delle frodi fiscali, dei reati societari, fallimentari e di quelli a danno della Pubblica amministrazione e del bilancio dello Stato e degli enti locali.

Il Tenente Colonnello Diego Serra è nato a Foggia nel 1976, Laureato in Giurisprudenza ed Economia e management, ha frequentato il Master in diritto tributario, contabilità e Pianificazione fiscale internazionale presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma. Nel corso della carriera, l’Ufficiale ha maturato un’esperienza professionale diversificata: al termine del corso di Accademia (1999-2004) è stato assegnato alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila dove ha ricoperto, dal 2004 al 2006, l’incarico di Comandante di plotone. Dal 2006 al 2008 ha prestato servizio presso il Gruppo Malpensa quale Comandante del 1° Nucleo Operativo. Dal 2008 al 2012 ha svolto l’incarico di Comandante della Compagnia di Busto Arsizio (VA) per poi essere impiegato, dal 2012 al 2020, all’Ufficio Legislazione del Comando Generale della Guardia di Finanza. Nell’ultimo biennio ha frequentato il 49° Corso Superiore di Polizia Economico-Finanziaria presso la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria alla sede di Roma, conseguendo il relativo titolo.

Il Comandante Provinciale di Catania, Gen.B. Antonino Raimondo, nel ringraziare il Ten. Col. Gennaro Tramontano per il brillante lavoro svolto, ha formulato al nuovo Comandante del Nucleo i migliori auguri per un proficuo periodo di servizio alla sede di Catania.