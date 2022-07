GdF, visita del generale Lorusso al comando di Catania

Il comandante interregionale dell'Italia Sud-Occidentale ha incontrati i finanzieri etnei

CATANIA – Il Comandante Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale – Generale di Corpo d’Armata Rosario Lorusso, accompagnato dal Comandante Regionale, Generale di Divisione Riccardo Rapanotti, si è recato in visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania e presso il Nucleo di Polizia economico finanziaria nonché presso le sedi territoriali della Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Nicolosi, della Tenenza di Acireale e della Compagnia di Riposto. L’Alto Ufficiale, accolto dal Comandante Provinciale, Gen. B. Antonino Raimondo, si è intrattenuto con una rappresentanza di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri di ciascun Reparto e del Comando Provinciale etneo, nonché con i delegati dell’organo di rappresentanza militare e delle locali Sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia in congedo ANFI. Nel corso dell’incontro con il personale, il Generale Lorusso ha manifestato apprezzamento per l’ impegno delle Fiamme Gialle etnee per l’attività svolta a tutela della legalità e a presidio degli interessi economico-finanziari del Paese, con particolare riferimento agli importanti risultati raggiunti nella lotta all’evasione fiscale, nel contrasto allo sperpero di denaro pubblico e nella lotta alla criminalità organizzata, rivolgendo un pensiero all’enorme impegno profuso dai finanzieri nel concorso alla lotta contro la pandemia da COVID-19.

Il Comandante Interregionale, accompagnato dal Comandante Regionale e dal Comandante Provinciale, ha incontrato le più alte cariche istituzionali recandosi successivamente presso i reparti territoriali. Durante la visita alla Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF), il Generale Lorusso ha voluto ricordare il particolare impegno profuso, la professionalità e il costante addestramento degli uomini della Stazione S.A.G.F. di Nicolosi che hanno permesso, nel solo primo semestre, nel corso di 17 interventi in terreni accidentati e in condizioni particolarmente avverse, anche a rischio della propria incolumità, il soccorso di 26 soggetti con notevole apprezzamento da parte della cittadinanza. Presso la Compagnia di Riposto è stata presentata la sala di esposizione che a breve sarà inaugurata e ospiterà dei reperti archeologici nel tempo sequestrati dai finanzieri ripostesi. Alla Tenenza di Acireale, il Gen. C.A. Gen. Rosario Lorusso ha formulato i migliori auspici per l’elevazione, nel prossimo mese di agosto, a rango di Compagnia e il conseguente impegno operativo.