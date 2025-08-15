 Gela, entrato in funzione il dissalatore. Schifani: "Interventi veloci"
Gela, entrato in funzione il dissalatore. Schifani: “Interventi veloci”

Le parole del presidente della Regione
L'EMERGENZA IDRICA
1 min di lettura

PALERMO- “Da ieri sera il dissalatore di Gela immette nella rete idrica 50 litri d’acqua al secondo, a vantaggio della fascia costiera e con beneficio del nisseno e dell’agrigentino. È il secondo dei tre impianti strategici realizzati dalla Regione Siciliana per contrastare l’emergenza idrica in Sicilia. A regime, entro pochi giorni, l’impianto avrà una produzione di acqua fino a circa 100 litri al secondo”.

Lo dice il presidente della Regione Renato Schifani (nella foto a Porto Empedocle). “Il governo regionale – aggiunge – ha dimostrato che è possibile intervenire velocemente contro le emergenze storiche e proseguiremo nel compimento degli interventi infrastrutturali, da completare e accelerare”.

