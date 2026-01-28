Gela, fermato con 5 panetti di hashish: ai domiciliari un 25enne

L'operazione della polizia

GELA – Fermato con cinque panetti di hashish, arrestato dalla polizia di Gela un 25enne. I fatti risalgono a giovedì scorso, quando un equipaggio di una volante, transitando per la rampa di accesso che immette nella rotatoria in direzione di via Giovanni Falcone, ha intercettato uno scooter in sosta con motore acceso e senza conducente.

In una vicina aiuola, gli agenti hanno notato un uomo che, alla vista della polizia, si è disfatto di un involucro lanciandolo verso la vegetazione, è salito repentinamente sullo scooter e, percorrendo contromano la rampa stradale, ha tentato la fuga.

Gli agenti lo hanno bloccato dopo un chilometro, in località Piana del Signore. Con l’ausilio di un altro equipaggio della polizia è stato recuperato l’involucro lanciato dall’uomo prima della fuga, contenente cinque panetti di hashish del peso complessivo di circa 500 grammi.

L’arrestato, al quale è stata sequestrata anche la somma in contanti di 365 euro, è stato condotto in commissariato e dopo la convalida del gip è stato posto agli arresti domiciliari.