La lite per l’ex fidanzata e l’onore da difendere a colpi di pistola

La ricostruzione del tentato omicidio di Gela

C’è la fine di una relazione sentimentale fra ragazzi dietro il tentato omicidio di Gela. Una storia come tante degenerata nella violenza. Pistola in pugno, in mezzo alla gente, per salvare l’onore. Una storia di omertà con qualche crepa nel silenzio che i carabinieri hanno sfruttato.

Lo scorso 16 agosto il diciannovenne Samuele Romano avrebbe fatto fuoco contro il quarantaduenne Emanuele Cauchi. Quest’ultimo sarebbe intervenuto in difesa del figlio. Cauchi, ferito a colpi di pistola, era andato in ospedale, ma aveva deciso firmare le dimissioni volontarie. Una volta tornato a casa stava malissimo, aveva ancora in corpo due proiettili e per non morire è stato costretto a ricorrere di nuovo alle cure dei sanitari. Nulla avrebbe detto sul suo aggressore.

Qualcuno, però, ha riferito ai carabinieri dei contrasti fra Romano e il figlio della vittima, nuovo fidanzato della sua ex ragazza. Romano lo avrebbe preso a schiaffi. Da qui la decisione di Cauchi di chiedere un chiarimento. All’appuntamento si è presentato con un manganello. Poca cosa rispetto alla pistola con cui Romano avrebbe sparato più volte, colpendolo alla coscia e all’addome.

Romano era accompagnato da un’altra persona non ancora identificata. Le immagini estratte dalle telecamere non mostrano il suo volto.

Dell’arma del tentato omicidio non c’è traccia. Resta un dato allarmante sottolineato dal procuratore di Gela Salvatore Vella e dal colonnello dei carabinieri Marco Montemagno: la facilità con cui in un paio d’ore Romano, disoccupato e incensurato, sarebbe stato capace di recuperare una pistola.

Una scena già vista. Un anno fa scene da Far West si erano verificate davanti a un distributore di benzina. Allora rimase ferite un trentatreenne.