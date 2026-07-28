 Violenza sessuale sulla figlia a Gela: a giudizio un trentenne
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Gela, violenza sessuale sulla figlia: a giudizio un trentenne

gela carabiniere condannato
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La bambina è stata allontanata dal nucleo familiare
CALTANISSETTA
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GELA – Il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Gela (Caltanissetta) ha disposto il rinvio a giudizio, su richiesta della procura, per un trentenne accusato di violenza sessuale sulla piccola figlia. Le prime segnalazioni partirono dagli operatori dei servizi sociali che raccolsero i racconti della minore.

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L’uomo, che vive a Gela ma è originario di un altro comune del territorio, dovrà rispondere alle contestazioni davanti ai giudici della Corte d’assise di Caltanissetta, a settembre. Per la difesa, con il legale Stefano Scepi, non ci sarebbero mai state condizioni di abuso ed è stata messa in dubbio la coerenza delle dichiarazioni della minore.

La bambina è stata successivamente allontanata dal nucleo familiare. Tramite della tutrice, è parte civile nel procedimento penale, con il legale Raffaela Nastasi.

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