Gelaterie migliori d’Italia, tre sono in Sicilia: la guida del Gambero Rosso

La casa editrice ha assegnato gli annuali riconoscimenti

PALERMO – Sono tre le gelaterie siciliane che sono riuscite a guadagnare il riconoscimento “Tre Coni” del Gambero Rosso. La casa editrice specializzata in enogastronomia ha pubblicato l’annuale guida delle migliori gelaterie d’Italia e c’è spazio anche per la Sicilia.

Le migliori gelaterie in Sicilia

In Sicilia hanno guadagnato i “Tre Coni” Cappadonia Gelati a Palermo, Siké Gelato a Milazzo (in provincia di Messina) e Santo Musumeci a Randazzo (in provincia di Catania). Sono oltre 550 le gelaterie presenti nella guida Gelaterie d’Italia 2024, ma solo 70 sono state insignite del massimo riconoscimento.

Gelaterie migliori d’Italia, la guida per regione

PIEMONTE: Canelin ad AcMacomerme [AL]; Marco Serra Gelatiere a Carignano [TO]; Alberto Marchetti a Torino; Aria a Torino; Gelati d’Antan a Torino; La Tosca a Torino; Mara dei Boschi a Torino; Nivà a Torino; Ottimo! Buono non basta a Torino; Soban a Valenza [AL].

LIGURIA: Cremeria Spinola a Chiavari [GE]; Profumo a Genova.

LOMBARDIA: La Pasqualina Macomernno San Bartolomeo [BG]; Il Dolce Sogno a Busto Arsizio [VA]; Oasi American Bar a Fara Gera D’adda [BG]; Artico a Milano; Ciacco a Milano; Crema a Milano; Lo Gnomo Gelato a Milano; Pavé – Gelati & Granite a Milano; Terra Gelato a Milano; Chantilly a Moglia [MN]; L’Albero dei gelati a Monza; Sir Oliver a Novate Milanese (MI); Pallini a Seregno [MB]; VeroLatte a Vigevano [PV].

VENETO: Gelateria Naturale Scaldaferro a Dolo [VE]; Golosi di Natura a Gazzo [PD]; Marisa a San Giorgio Delle Pertiche [PD]; Chocolat a Mestre [VE]; Dassie – Vero Gelato Artigiano a Treviso; Zeno Gelato e Cioccolato a Verona.

FRIULI-VENEZIA GIULIA: Timballo a Udine.

EMILIA-ROMAGNA: Cremeria Santo Stefano a Bologna; Cremeria Scirocco a Bologna; Stefino a Bologna; Magritte – Gelati al cubo a Fidenza [PR]; Bloom a Modena; Ciacco a PARMA; Cremeria Capolinea a Reggio Emilia; Sanelli a Salsomaggiore Terme [PR]; Il Teatro del Gelato a Sant’agostino [FE].

TOSCANA: Gelateria della Passera a Firenze; I Gelati del Bondi a Firenze; Chiccheria a Grosseto; De’ Coltelli a Pisa; Gelateria Dondoli a San Gimignano [SI].

MARCHE: Gelateria Quattrini a Falconara Marittima [AN]; Paolo Brunelli a Senigallia [AN].

LAZIO: Tonka ad Aprilia; Gretel Factory a Formia [LT]; Greed Avidi di Gelato a Frascati [RM]; Fatamorgana a Roma; Fiordiluna di Eugenio Morrone a Roma; La Gourmandise a Roma; Otaleg! a Roma; Torcè a Roma.

ABRUZZO: Gelaterie Duomo – Il Paradiso del Gelato a L’Aquila.

CAMPANIA: Di Matteo a Torchiara [SA]; Cremeria Gabriele a Vico Equense [NA].

PUGLIA: Michel a Peschici; G&co a Tricase [LE].

BASILICATA: Emilio a Maratea [PZ]; Officine del gusto a Pignola [PZ].

CALABRIA: Gelato Cesare a Reggio Calabria.

SICILIA: Cappadonia Gelati a Palermo; Siké Gelato a Milazzo [ME]; Santo Musumeci a Randazzo [CT].

SARDEGNA: I Fenu Gelateria e Pasticceria a Cagliari; Dolci Sfizi a Macomer [NU].