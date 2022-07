Mistero sulla morte della siciliana Genair Gugliotta, deceduta a Macerata

Disposta l'autopsia, ci sarebbe un indagato.

Choc a Patti, in provincia di Messina, per la morte di Genair Gugliotta, 38 anni di età. La donna viveva da anni nelle Marche, lì infatti è deceduta tra domenica e lunedì. Aveva accusato problemi respiratori nel pomeriggio di domenica, per questo motivo era stata trasportata all’ospedale di Macerata, dove è morta nella notte per un rapido peggioramento delle sue condizioni. I sanitari, da quanto si apprende, non avevano escluso che si trattasse di una overdose.

Il quotidiano Cronache Maceratesi dà notizia che il pm ha predisposto l’autopsia e che ci sarebbe un un indagato.

I funerali saranno celebrati domani a Patti. Il dolore del figlio è sui social: “Ti prometto che – scrive – non lascerò che le lacrime macchino i sorrisi e i bei ricordi che mi hai regalato, potrei fingere di sembrare forte, ma mentirei: questo è il momento più triste della mia vita. Già mi manchi mamma. Per la prima volta, sembra che la vita mi abbia tradito. Ha portato via la persona a cui tenevo di più. Non potrò mai dimenticarti e resterai sempre nel mio cuore lasciando questo vuoto che nessuno sarà mai in grado di colmare. Spero che lassù hai smesso di soffrire e che finalmente troverai la pace che hai sempre cercato. Riposa in pace…”.