Gene Hackman trovato morto in casa con la moglie Betsy Arakawa e il loro cane

L’attore Gene Hackman è morto. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Santa Fe New Mexican che cita come fonte la polizia locale, l’attore è stato trovato, nella giornata di mercoledì, all’interno della sua casa di Santa Fe, con lui il corpo della moglie Betsy Arakawa.

Hackman, due volte premio Oscar, aveva 95 anni; la moglie, una pianista classica, 63. Gli agenti hanno rinvenuto anche il cane morto.

Al momento non sono note le cause di morte.

Hackman e la moglie, che si erano sposati nel 1991, vivevano in un complesso chiamato Old Sunsed Trail, a nord-est di Santa Fe, in New Mexico.