Genoa, Blessin: “Il ‘Barbera’ stadio caldo e passionale”

"I tifosi genoani sono i migliori al mondo"

“Il Palermo viene da due sconfitte, giocheranno all’interno di uno stadio caldo e passionale”. Parla così in conferenza stampa l’allenatore del Genoa Alexander Blessin alla vigilia della gara contro il Palermo. “Noi dovremo giocare al nostro modo cercando di creare occasioni da rete. Il caldo e l’umidità potrebbero farsi sentire ma noi dobbiamo cercare di fare il nostro gioco. I tifosi del Genoa sono incredibili. Siete i migliori fan del mondo, li ringrazio per il loro sostegno. Un palcoscenico straordinario, ci hanno caricato molto. Non vedo questa festa come una pressione ma una situazione che ci carica parecchio”.