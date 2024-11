Germani Brescia dominata in casa, torna a vincere Trapani Shark

La formazione siciliana solida in difesa (foto FB Trapani Shark)

BRESCIA – Trapani Shark torna a ruggire. Dopo la sconfitta in casa con Tortona la formazione trapanese domina la Germani Brescia 78 a 95, in una partita che le regala la quinta posizione in classifica pari merito proprio con la formazione lombarda. I migliori giocatori in campo Yeboah con 21 punti e Galloway con 16.

La partita di Trapani Shark

Trapani Shark prende l’abbrivio fin dal primo quarto, con un gioco efficace su entrambe le metà campo che brilla soprattutto per qualità della difesa, in grado di fermare l’attacco su cui la Germani ha basato fino a ora i suoi successi.

La formazione trapanese si distingue anche in attacco, riuscendo a concludere i primi due quarti con 54 punti. Alla fine della partita i punti saranno 95 per Trapani e 78 per Brescia, che ha scontato anche una certa difficoltà nella gestione della palla con 17 palle perse.

A fine partita Trapani Shark fa registrare 70 conclusioni totali, con il 44 per cento di tiri da 3 andati a segno: 16 su 36. La formazione trapanese arriva così parimerito proprio con Brescia al quinto posto della classifica, con 4 partite vinte e 2 perse.

“Vittoria d’orgoglio”

A fine partita è il coach della Trapani Shark Jasmin Repeša a commentare il risultato: “Venivamo dalla sconfitta contro Tortona e, senza nulla togliere a loro che hanno fatto una bella partita e vinto bene, noi dovevamo riscattare le troppe palle perse, avevamo sbagliato quasi tutto a rimbalzo”.

“Ai miei giocatori – continua Repeša – ho chiesto di tirare fuori orgoglio, fare le cose semplici, giocare di squadra, e soprattutto limitare le palle perse muovendosi bene in difesa per non subire canestri facili in transizione. Faccio i complimenti ai miei ragazzi perché alla fine hanno tirato fuori il loro orgoglio.”

Foto in alto: Facebook Trapani Shark