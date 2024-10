Tortona più solida, ko in casa per Trapani Shark

Si ferma la serie positiva della squadra siciliana

TRAPANI – Si ferma la serie vittoriosa della Trapani Shark, battuta in una partita molto equilibrata con la Betram Derthona di Tortona in cui i piemontesi si sono imposti soprattutto per la qualità della difesa. La partita si conclude 84 a 78 per la Betram, Robins e Strautins i giocatori con più punti.

Il match: Trapani Shark Vs Betram Derthona

La partita inizia con grande intensità, entrambe le squadre attaccano senza sosta con Petruccelli e Robinson che si fanno notare nella Shark per punti e giocate. Il primo quarto si conclude in vantaggio per i padroni di casa con 19-16.

Tortona gioca con più solidità a cominciare dal secondo quarto, con una fase difensiva molto più efficace e, come da previsioni della vigilia, imponendosi sui rimbalzi. ll match va in pausa sul 44-31 per Trapani Shark, ma il parziale è leggermente a favore degli ospiti: Beltram segna infatti 27 punti nel secondo quarto, contro i 25 di Trapani.

Trapani nella ripresa affronta una partita complicata, ma non riesce ad avere la rinascita che era diventata quasi una sua cifra distintiva negli ultimi match. La formazione di casa fatica a rientrare nella partita per una buona metà del terzo quarto, perde cinque palle di fila e la difesa di Tortona è sempre più stretta.

Non basta per la squadra siciliana un risveglio sul finale del quarto, che si conclude con il vantaggio di Beltram Derthona, 64-59.

Ultimo quarto in salita dunque, con Trapani che per due volte va sotto di 9 punti e riesce a raggiungere la parità solo per un minuto prima di passare di nuovo in svantaggio.

La Beltram continua a essere più efficace in difesa e più presente nel movimento di palla, e non basta la fiammata finale della Shark, che riesce ad arrivare a 3 punti di distanza, per sbloccare il match. La partita si conclude con un 84 a 78 per la Beltram Derthona.

La classifica e i prossimi appuntamenti

Alla fine dell’anticipo della quinta giornata di serie A1, Trapani Shark è ottava in classifica con sei punti. Prime in classifica Trento e Bologna, che però giocheranno domani la propria quinta partita. Trapani tornerà sul parquet sabato 2 novembre, affrontando in trasferta il Brescia.

Repeša: “Quando siamo statici siamo deboli”

A fine match la dichiarazione del coach della Shark Trapani Jasmin Repeša: “Vorrei solo fare i complimenti a Tortona, una vittoria meritata. Spiace perché non siamo riusciti a regalare una vittoria al popolo così vicino a noi”.

“Abbiamo mosso la palla molto male – dice ancora Repeša – la nostra squadra deve muoversi molto, quando siamo statici siamo deboli”.