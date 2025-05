Aveva numerose lesioni. L'autopsia chiarirà la causa del decesso

GIAVENO (TORINO) – Un uomo di 91 anni, Germano Giaj Levra, è morto a Giaveno, comune della provincia di Torino. L’uomo viveva in casa con i figli e proprio questi sono indagati perché sarebbero coinvolti nel decesso.

Mercoledì scorso Germano Giaj Levra è stato soccorso dal 118 dopo una richiesta di intervento per una caduta nella sua abitazione. L’uomo aveva gravi fratture al cranio e alle costole ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Ai medici, però, è apparso chiaro da subito che quelle lesioni non sarebbero compatibili con un incidente domestico, come hanno raccontato i figli, ma sarà l’autopsia a chiarire cosa ha causato il decesso.

Davide, Mauro e Giorgio, i tre figli di Germano sono stati interrogati dai carabinieri. Davide è stato ufficialmente indagato, ma non sottoposto a fermo. In base alle prime ricostruzioni a dare l’allarme sarebbe stato proprio lui. Ma gli investigatori della compagnia di Rivoli stanno facendo accertamenti per capire se le lesioni riportate dal pensionato possano risalire alla mattinata. E se in casa ci fossero altre persone.

Le lesioni riportate dall’uomo non sarebbero tutte risalenti al giorno del decesso, molte sarebbero precedenti. Alcune ferite sarebbero apparse trascurate e i lividi fanno pensare a continue botte. Inoltre l’anziano sarebbe apparso anche denutrito e, probabilmente, è stato lasciato morire dopo l’ultimo pestaggio.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo.