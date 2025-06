Gesap, battute finali per l’ad e Lagalla spinge sui privati

Venerdì la nomina dell’amministratore

PALERMO – Dopo mesi di silenzio, la Gesap torna al centro delle grandi manovre della politica. Le dimissioni dell’ex amministratore delegato Vito Riggio, entrato in rotta di collisione con il governatore Renato Schifani, hanno infatti scatenato un effetto domino di cui nei prossimi giorni potrebbero vedersi i primi effetti.

La seduta del Consiglio di amministrazione, ad oggi con soli quattro membri e senza un ad, si terrà venerdì prossimo, il 4 luglio: sarà quello il momento in cui l’organismo dovrebbe tornare al completo con la scelta del quinto componente.

I nomi in pista

Sebbene la nomina spetti formalmente al sindaco metropolitano, ossia Roberto Lagalla, non è un mistero che la casella sia appannaggio di Forza Italia, col partito del governatore deciso a tenersela ben stretta.

Al momento nessuna ufficialità, anche se le voci di corridoio continuano a rincorrersi. Le quotazioni del presidente della Camera di Commercio, Alessandro Albanese, sarebbero in calo, secondo le voci, mentre sembra prendere corpo l’ipotesi di Gianfranco Battisti.

Manager di grande esperienza, dal 2018 al 2021 amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, vanta un curriculum che comprende esperienze in Fiat, in Confindustria e collaborazioni con università del calibro della Bocconi e della Luiss.

L’apertura ai privati

La pratica per il nuovo direttore e il nuovo capo del personale richiederà qualche altra settimana ma intanto il sindaco Lagalla, vero azionista di maggioranza di Gesap, spinge il piede sulla privatizzazione.

Una procedura avviata dall’ex primo cittadino Leoluca Orlando e che subì un brusco stop, dopo la bufera che investì la società. La pratica è così rimasta nel cassetto per anni, almeno fino ad oggi.

L’ex rettore giovedì scorso ha scritto una nota al presidente Totò Burrafato e per conoscenza al presidente del consiglio comunale di Palermo, Giulio Tantillo, per dare mandato alla Gesap di avviare le procedure per la vendita del proprio pacchetto azionario, pari al 31,5%.

Una decisione che Sala Martorana aveva già preso col piano di riequilibrio e che andrà confermata con una nuova delibera del parlamento cittadino.