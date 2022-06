Gesap, l’ex Provincia vuole lo spoil system: cda in bilico?

La Città metropolitana scrive ai suoi componenti

2' DI LETTURA

PALERMO – L’ex Provincia di Palermo dichiara decaduti i suoi rappresentanti in Gesap e di colpo il destino del cda si scopre in bilico. Nel giorno in cui la società che gestisce l’aeroporto Falcone-Borsellino incontra l’Enac e annuncia importanti novità sul fronte dei lavori interni allo scalo aeroportuale, una lettera arriva come un fulmine a ciel sereno sopra Punta Raisi.

A firmarla sono gli uffici della Città metropolitana e l’oggetto è l’applicazione dello spoil system, cioè la decadenza dei componenti del cda e del collegio sindacale indicati da Palazzo Comitini in seguito all’elezione di Roberto Lagalla a sindaco di Palermo (il che lo rende, di diritto, anche sindaco dell’area metropolitana). Una circostanza non da poco, se si considera che la Gesap è indubbiamente il pezzo più pregiato del mondo delle controllate del Comune e dell’ex Provincia: una società quasi interamente pubblica e che, dopo la pandemia, ha ricominciato a marciare speditamente macinando numeri impressionanti di passeggeri mentre prosegue il piano di investimenti milionario. Per non parlare dei premi internazionali e del ruolo sempre più prestigioso in Europa.

Una vera e propria “gallina dalle uova d’oro” che Lagalla dovrà decidere se mantenere pubblica o mettere sul mercato, visto che nella sua doppia veste istituzionale controlla quasi il 73% delle azioni. Il cda, nominato da Leoluca Orlando nel 2019, è quasi in scadenza: l’assemblea dei soci è convocata in prima battuta per il 30 giugno e poi il 20 luglio con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio. L’occasione ideale per cambiare il cda e peraltro temporalmente vicinissima.

Sarà anche per questo che la lettera ha fatto sobbalzare sulla sedia i componenti del cda, ma anche del collegio sindacale che è peraltro un organismo di controllo e quindi indipendente. “La Gesap è una società per azioni, lo spoil system non si può applicare direttamente, la legge non lo prevede”, osserva a taccuini chiusi uno dei consiglieri. Ma il punto è che, se l’input fosse partito da Lagalla, sarebbe lecito attendersi una mossa identica anche da parte di Palazzo delle Aquile: a quel punto decadrebbero quattro componenti su cinque del cda, visto che Comune ed ex Provincia ne nominano due a testa, fra cui presidente e amministratore delegato. “Il dirigente che ha scritto la lettera fa riferimento a una normativa che non si applica per la Gesap – dice a Livesicilia l’amministratore delegato Giovanni Scalia – Ma se il sindaco Lagalla vuole un passo indietro, sono pronto a mettere a disposizione il mio mandato”.

Il risiko della giunta è ancora in corso e non è un mistero che le partecipate rientrino a pieno titolo nelle caselle a disposizione per mettere d’accordo i partiti, con la Gesap in cima alla lista dei desiderata.