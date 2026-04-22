 Gestione rifiuti, Rocca "Il nuovo piano risolve criticità che abbiamo ereditato"
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Gestione rifiuti, Rocca “Il nuovo piano risolve criticità che abbiamo ereditato”

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