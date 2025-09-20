Giarre, anziana soccorsa in una ‘struttura alloggio’

La donna aveva entrambi i femori fratturati

GIARRE – I Vigili del Fuoco del distaccamento di Acireale sono intervenuti ieri in tarda serata a Giarre, presso una struttura alloggio per anziani. In assistenza al personale sanitario del 118 di Zafferana Etnea.

L’intervento si è reso necessario per soccorrere una donna anziana, allettata e con entrambi i femori fratturati.

Considerate le gravi condizioni della paziente, si è ritenuto inopportuno e potenzialmente pericoloso procedere al trasporto tramite barella lungo le scale interne della struttura e per garantire la massima sicurezza e ridurre al minimo il rischio di ulteriori traumi, si è scelto di utilizzare un’autoscala proveniente dal Comando dei Vigili del Fuoco di Catania.

L’impiego dell’autoscala ha permesso di effettuare il trasferimento della donna direttamente dal terzo piano fino all’ambulanza, evitando sollecitazioni dolorose e pericolose.

Questa modalità di evacuazione si è dimostrata la soluzione più sicura ed efficace in casi di immobilità grave, dove anche piccoli spostamenti possono compromettere ulteriormente le condizioni del paziente. L’operazione è stata condotta in tempi rapidi e in totale sicurezza, grazie alla sinergia tra i Vigili del Fuoco e il personale sanitario intervenuto.