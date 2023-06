La cruenta rapina, Giarre si interroga sulla sicurezza

Il presidente di Confcommercio chiede più telecamere in giro per la città, le aperture del presidente del consiglio

La rapina e la violenta aggressione subite a fine aprile dal gioielliere giarrese, in pieno centro storico, sono stati lo spunto per la convocazione di un Consiglio comunale ad hoc a Giarre richiesto dalla locale Confcommercio.

Il presidente dell’associazione di categoria, Davide Pappalardo, ha chiesto, durante il civico consesso, alla presenza anche del sindaco Leo Cantarella, tra gli altri provvedimenti, l’attivazione di un capillare impianto di videosorveglianza in città ed una maggiore sinergia tra polizia municipale e carabinieri per un più capillare controllo del territorio.

Ma la sicurezza non è stato l’unico argomento di confronto. I commercianti hanno chiesto all’amministrazione comunale anche l’organizzazione di un nuovo piano viario, che snellisca il traffico sin dal casello autostradale, e il ripristino degli stalli a pagamento non più attivi da quasi un anno.

Poi ancora maggiore attenzione al decoro urbano ed una concertazione sulla programmazione futura degli eventi. “Come presidente ma anche il direttivo e tutti i commercianti – ha concluso Davide Pappalardo – speriamo che il dialogo con voi sia sempre vivo e produttivo, che vengano affrontati e poi risolti i problemi di questo paese”.

Al termine degli interventi in aula, il Consiglio comunale ha approvato una mozione che impegna l’amministrazione a proseguire nel lavoro avviato, con l’intento di costruire una città accogliente, commerciale e sicura, attuando politiche coerenti agli obiettivi di decoro urbano, sviluppo economico e tutela della sicurezza.

Il presidente del consiglio: affrontiamo assieme i problemi della comunità

“Il Consiglio comunale di oggi nasce non solo dalla richiesta della Confcommercio di Giarre – ha detto il presidente del Consiglio comunale Giovanni Barbagallo – ma anche dalla volontà di una maggiore condivisione e ascolto di tutte le categorie, le parti sociali, i sindacati, le associazioni e le varie delegazioni di cittadini che vorranno dialogare con il consiglio per affrontare e provare a risolvere insieme i problemi della nostra comunità”.

“Abbiamo ascoltato le richieste dei commercianti, che hanno evidenziato la necessità di maggiore sicurezza, di attenzione per la viabilità e per il decoro, e la concertazione di eventi pubblici in grado di attirare a Giarre visitatori. Adesso – ha concluso Barbagallo – chiediamo all’amministrazione comunale di proseguire il lavoro intrapreso con progetti integrati che puntino a migliorare la qualità della vita nei quartieri e a interventi infrastrutturali e di manutenzione, di pulizia e di controllo del territorio”.