Giorgia incanta Siracusa, questa stasera terzo e ultimo sold out al Teatro Greco

Promette di emozionare con la sua voce inconfondibile e la straordinaria sensibilità interpretativa

SIRACUSA – Grande successo per Giorgia e il suo “Come saprei live 2025”, il tour con cui l’artista sta festeggiando i trent’anni del suo brano iconico “Come Saprei” e dalla vittoria al Festival di Sanremo con quell’indimenticabile brano che l’ha consacrata come una delle interpreti più potenti ed eleganti della musica italiana.

Triplo sold out a Siracusa: dopo le prime due serate in cui ha incantato il pubblico al Teatro Greco, oggi, lunedì 28 luglio, terzo e ultimo appuntamento. Giorgia ancora una volta, promette di emozionare con la sua voce inconfondibile e la straordinaria sensibilità interpretativa, che da sempre caratterizzano la sua cifra.

Sul palco insieme a Giorgia, Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Fabio Visocchi (keyboards), Gianluca Ballarin (piano, keyboards, programming e direzione musicale), Mylious Johnson (drums), Sonny T (basso, chitarra) e il quartetto d’archi formato da Caterina Coco, Alessio Cavalazzi, Matteo Lipari, Valentina Sgarbossa.

I tre spettacoli rientrano nel cartellone della nuova edizione di “Stelle al Teatro – Siracusa”, rassegna organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Siracusa, il Botteghino e GG Entertainment.

A settembre l’artista sarà poi protagonista delle ultime due tappe estive del tour nella splendida Reggia di Caserta e da novembre tornerà live nei palasport.

Mentre aumentano i sold out delle date, a grande richiesta, si aggiungono tre nuovi appuntamenti nel 2026.

Gli appuntamenti live di Giorgiasono prodotti e organizzati da Friends & Partners.

Un 2025 ricco di successi per Giorgia: “La cura per me”, certificato platino, è stato per 12 settimane consecutive ai vertici delle classifiche di vendita con oltre 130 milioni di stream globali, ed è al secondo posto delle chart best-seller diffuse da FIMI che riportano gli album e i singoli più venduti del primo semestre dell’anno. Il videoclip del brano è al secondo posto dei video più visti su Vevo nel 2025. Inoltre, Giorgia è l’unica artista donna presente nella Top30 degli artisti italiani più ascoltati nel mondo in questo primo semestre 2025.

Dopo “La cura per me”, Giorgia è tornata in radio con “L’Unica” singolo che sta velocemente conquistando i vertici delle classifiche.

Composto e prodotto da Cripo e Katoo e scritto da Alessandro La Cava e Federica Abbate, “L’unica” è un brano senza tempo, leggero e potente al tempo stesso, che cattura l’ebrezza di un amore estivo, lasciando spazio alla riscoperta di sé. Una canzone up tempo che vira elegantemente su sonorità in equilibrio tra l’organico e l’elettronico, guardando al panorama internazionale contemporaneo nel suono e raccontando una storia di cuori spezzati con ironia ed energia. Il video del brano è diretto da Marco Braia.