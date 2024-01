Il catanese Antonio Rapisarda è il nuovo direttore del Secolo d’Italia

Gli auguri dalla Città di Misterbianco

CATANIA – Il giornalista Antonio Rapisarda, catanese di Misterbianco trapiantato a Roma, è da ieri il nuovo direttore del quotidiano “Secolo d’Italia”. Cronista politico e autore televisivo, 44 anni, Rapisarda ha collaborato con “Il Tempo”, “Panorama”, “Farefuturo”, “Il Riformista”. “Una notizia che abbiamo accolto con piacere e orgoglio – commenta il sindaco Marco Corsaro dopo essersi congratulato con Rapisarda – Antonio è un giornalista e un pensatore di prim’ordine, una vera eccellenza nata e cresciuta a Misterbianco. Proseguirà nel dar lustro alla nostra città facendosi apprezzare in questo incarico di prestigio, come già fatto nel corso della sua carriera. Da parte di tutta la nostra comunità i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio di averlo presto a Misterbianco per festeggiare”.