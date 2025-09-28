 Giornata del cuore, consulti gratuiti in piazza Verdi a Palermo
Saranno allestiti sei ambulatori mobili con medici e operatori sanitari
SANITÀ
di
PALERMO – Domani, lunedì 29 settembre, piazza Verdi a Palermo, si trasformerà in un ambulatorio a cielo aperto per la prevenzione cardiovascolare.

In occasione della Giornata mondiale del cuore, l’Asp di Palermo e l’Azienda ospedaliera universitaria policlinico “Paolo Giaccone”, in collaborazione con le scuole di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e in Medicina Interna del Dipartimento Promise dell’Università di Palermo, offriranno ai cittadini dalle 9.30 alle 13.30 screening gratuiti e senza prenotazione.

Saranno allestiti sei ambulatori mobili con medici e operatori sanitari che metteranno a disposizione competenze e strumenti per valutare i principali fattori di rischio cardiovascolari e fornire indicazioni sui corretti stili di vita.

L’iniziativa rientra nel progetto di ricerca “Innoprev” – dice l’Asp – promosso dal Policlinico per migliorare la prevenzione delle malattie cardiovascolari combinando approcci tradizionali (come la riduzione dei fattori di rischio) a metodi innovativi, tra cui la valutazione genetica personalizzata e l’utilizzo di dispositivi digitali. 

