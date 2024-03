Giornata mondiale della sindrome di Down: le iniziative a Palermo

Primo appuntamento lunedì ai Cantieri culturali della Zisa

PALERMO – “Combattere il muro dell’indifferenza ponendo al centro il diritto alla dignità di vita della persona con disabilità”. Questo il leit motiv del calendario di iniziative legate alla Giornata mondiale delle persone con la sindrome di Down, che sarà celebrata il prossimo 21 marzo, organizzate a Palermo dall’associazione sportiva dilettantistica ‘SporT21 Sicilia’.

Si comincia lunedì prossimo con una giornata formativa aperta a tutti, su “Cinema e inclusione: quando l’informazione giornalistica attinge dalla cinematografia”, nella ‘Sala Bianca’ del Centro sperimentale di cinematografia della Scuola nazionale, ai Cantieri culturali alla Zisa di Palermo, in collaborazione con l’ordine dei giornalisti. Saranno proiettate alcune clip del docufilm realizzato del regista australiano Travor Graham “Le ricette dello chef Antonio per la rivoluzione” che mostra il dietro le quinte della cucina guidata dallo chef Antonio De Benedetto, che vuole cambiare il mondo insegnando un mestiere ai giovani apprendisti, come il giovane Mirko Piras con la Sindrome di Down.

Da martedì prossimo, e fino al 25 marzo, sarà possibile visitare, nell’ex Fonderia alla Cala, a Palermo, la mostra fotografica “Inclusione e lavoro: uno scatto per il futuro”, realizzata dai fotografi Massimiliano Ferro e Maristella Rana. Salute, sport, lavoro, durante e dopo di noi, i temi del convegno “Diritti in movimento…parliamone”, in programma giovedì prossimo, nei giardini del teatro Massimo di Palermo. “Diamo voce ad alcuni temi specifici che coinvolgono la disabilità, ma soprattutto – dice Giampiero Gliubizzi – abbiamo capito che solo una giornata non basta per accendere i riflettori sui diritti delle persone con sindrome di Down e da qui l’idea di un racconto a più voci che utilizzando linguaggi diversi possa dispiegare le diverse sfaccettature del mondo della disabilità, sconosciuto ai più. Inoltre, vogliamo provare a dare segnali forti alla famiglie perché possano comprendere appieno che, nonostante tutte le difficoltà, l’associazionismo e la partecipazione sociale possono aiutare a migliorare la vita dei nostri ragazzi”. Da lunedì prossimo, fino al 30 aprile, al via la raccolta fondi per l’acquisto di un pulmino per gli atleti speciali dell’Asd ‘SporT21 Sicilia’.