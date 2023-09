Giornate della vista, a Catania visite gratuite fino al 27 settembre

Salute e solidarietà in via della Maddalena

CATANIA – E’ arrivato a Catania il progetto della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia “Giornate della vista” per offrire un accesso sostenibile alle visite oculistiche alle persone svantaggiate. Patrocinato da Camera dei deputati, ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dal Comune del capoluogo etneo è in corso di svolgimento, fino al 27 settembre, nell’ambulatorio “Catania salute e solidarietà”, in via della Maddalena 15/A.

Le visite

La Fondazione si occupa di effettuare visite oculistiche a titolo gratuito, donando occhiali da vista a chi ne avesse bisogno. E’ stata allestita una clinica oculistica nella quale oltre 700 persone saranno visitate dal team di medici oculisti e ortottisti coordinato dal professore Teresio Avitabile, ordinario di Malattie dell’apparato visivo e direttore della clinica Oculistica dell’università di Catania, e primo presidente della Società italiana di scienze oftalmologiche Siso. “La tutela di un bene così prezioso come la vista – spiega Avitabile – ha una rilevanza primaria all’interno della società. Le malattie che colpiscono l’apparato visivo hanno un impatto a livello umano e sociale molto elevato. Ridurre il numero di persone affette da cecità e limitare il deficit visivo legato a patologie che possono essere contrastare tramite la prevenzione e le cure rappresenta l’obiettivo principale della Siso”.

All’iniziativa collaborano Comunità di Sant’ Egidio, Ordine di Malta, Fondazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli, Comunità Giovanni XXIII, Locanda del Samaritano, Centro Astalli, Casa del Sorriso. Subito dopo la visita medica, gli ottici di GrandVision e Salmoiraghi & Viganò individueranno la migliore soluzione visiva in base alla prescrizione. I volontari EssilorLuxottica agevoleranno il flusso delle visite oculistiche e la scelta del modello di occhiali e ognuno di loro parteciperà all’attività con la donazione di un giorno di ferie II Gruppo Barilla supporterà la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, donando 2.500 tra merendine, biscotti e snack.