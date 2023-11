Giovedì nero per i pendolari: sciopero del trasporto ferroviario dalle 9 alle 17

La protesta dopo un incidente ferroviario con due morti avvenuto ieri in Calabria a un passaggio a livello

ROMA – Sarà un giovedì nero per pendolari e per tutti coloro che dovranno viaggiare in treno. Scatta alle 9 di stamattina, infatti, uno sciopero di otto ore nel trasporto ferroviario in tutta Italia per via della mobilitazione d’urgenza che i sindacati confederali hanno proclamato dalle 9 alle 17 di “tutto il gruppo Fs e di tutte le imprese ferroviarie”, incluso Italo, in seguito a un incidente a Corigliano-Rossano, in Calabria, dove un treno regionale ha travolto un camion ad un passaggio a livello, provocando la morte dei due conducenti: il capotreno e l’autista del camion.

I sindacati di base si erano addirittura sbilanciati annunciando uno sciopero di 24 ore per tutto il settore. Il Garante “pur riconoscendo le ragioni della protesta” ha invitato però tutti i sindacati “a contenere” lo stop “a 8 ore, dalle 9 alle 16.59”. “Da anni denunciamo la pericolosità dei passaggi a livello in tutti i livelli di confronto, chiedendone la soppressione totale – affermano i sindacati confederali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa trasporti e Fast Confsal, esprimendo il proprio “cordoglio” ai familiari delle vittime -. Eppure, nonostante l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria abbia evidenziato il numero di incidenti e di vittime determinati da incidenti analoghi a quello odierno, i passaggi a livello in Italia sono ancora migliaia”.