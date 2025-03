Scatta il giro podistico città di Palermo: via Libertà chiusa al traffico

I divieti scatteranno domenica 30 marzo alle ore 7

PALERMO – L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria ha emesso l’ordinanza numero 337 per la limitazione della circolazione veicolare e pedonale in Via Libertà e zone limitrofe in occasione del giro podistico internazionale città di Palermo – trofeo della legalità Rotary che si svolgerà domenica 30 marzo.

Le chiusure scatteranno dalle 7 alle 14 e comunque sino a cessata esigenza.

Le vie inibite al traffico veicolare saranno: Via Libertà carreggiata centrale del tratto compreso tra la piazza Francesco Crispi Mordini sino a Via Turati/Castelnuovo: corsia laterale valle, i mezzi che vi transitano avranno l’obbligo di svoltare a destra per via Manin; corsia laterale di monte, i mezzi che vi transitano avranno l’obbligo di svoltare a dx per via XII Gennaio.

Piazza Francesco Crispi: chiusura al transito veicolare di metà carreggiata, del tratto compreso piazza Crispi – viale della Libertà direzione piazza Mordini consentendo l’attraversamento; chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata del tratto compreso tra viale della Libertà e via Simone Corleo con zona rimozione anche attorno alla statua.

Piazza Mordini: i mezzi provenienti dalla via La Farina avranno l’obbligo di svolta a destra per la corsia laterale di viale della Libertà.

Via Pietro Valdo Panscia tratto compreso tra la via E. Amari e la Via Turati: istituzione della zona rimozione coatta ambo i lati con chiusura al transito veicolare.

Via Turati tratto compreso tra la via Isidoro la Lumia (esclusa) e il via Libertà: chiusura al transito veicolare i mezzi provenienti dal corso Domenico Scinà dovranno svoltare a dx per via La Lumia.

Via Domenico Scinà tratto tra piazza Sturzo e via Isidoro la Lumia con direzione /via Turati/via Libertà.

Piazza Castelnuovo, tratto compreso tra la via Dante e la via Paternostro: istituzione della zona rimozione in ambo i lati; sospensione momentanea dell’area di sosta per i taxi; strada retrostante il Palchetto della Musica, sul prolungamento della via XX Settembre). Chiusura al Transito veicolare con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati.

Via Guarino Amelia e Via Folengo saranno chiuse al transito veicolare; inibito il traffico in via Dante tratto compreso tra la via Nicolò Garzilli e la Piazza Castelnuovo, i mezzi provenienti dalla Via Nicolò Garzilli avranno l’obbligo di risalire da via Dante con (direzione Piazza Camporeale).