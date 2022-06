Giubileo della Regina Elisabetta: allarme bomba a Trafalgar Square

Un portavoce della polizia ha parlato di un pacchetto sospetto

Attimi di paura a Trafalgar Square. La piazza più celebre della città è stata evacuata a metà mattinata proprio nel pieno dei festeggiamenti per il giubileo di Platino della Regina Elisabetta II.

La causa è legata al ritrovamento di un oggetto sospetto. L’allarme sarebbe rientrato ma la polizia metropolitana ha comunque chiesto a tutti di non recarsi, per ora, all’interno della zona. Sui social già si parla dell’esplosione controllata di un oggetto effettuata dagli agenti. Per ora la polizia non ha dato chiarimenti limitandosi a dire via Twitter che l’incidente è concluso e “la piazza riaprirà a breve”.

Un portavoce della polizia ha parlato di un pacchetto sospetto trovato durante uno dei numerosi controlli effettuati nell’area, che è a breve distanza da dove si terrà un concerto, nei pressi di Buckingham Palace, più tardi durante la giornata.