Giulia Mazzola, il soprano palermitano emoziona l’Italia durante lo show “Pavarotti 90”

Protagonista al fianco di alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale

PALERMO – È stata una delle voci più applaudite della serata evento “Pavarotti 90”, lo show che ha celebrato i 90 anni del maestro Luciano Pavarotti all’Arena di Verona, trasmesso in prima serata su Canale 5 mercoledì (5 novembre). Protagonista assoluta, la soprano palermitana Giulia Mazzola, 28 anni, che ha incantato il pubblico e gli spettatori con quattro intense interpretazioni al fianco di alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale.

Le esibizioni, tributate da una standing ovation degli spettatori, sono state pubblicate sui canali social ufficiali di Mediaset e hanno superato in poche ore le 220 mila visualizzazioni, raccogliendo centinaia di commenti entusiasti e un’ondata di affetto per la giovane artista palermitana.

“Cantare all’Arena di Verona per celebrare un gigante come Luciano Pavarotti è stato un sogno che porterò nel cuore per sempre – spiega Giulia Mazzola – e sentire l’abbraccio del pubblico e condividere il palco con artisti straordinari mi ha fatto capire ancora una volta quanto la musica possa unire e toccare le emozioni più profonde”.

Attualmente impegnata al Teatro Donizetti di Bergamo nella produzione de “Il furioso nell’isola di Santo Domingo”, Giulia è tra i talenti seguiti da vicino e sostenuti dalla Fondazione Luciano Pavarotti, presieduta da Nicoletta Mantovani, che da anni si dedica alla promozione dei giovani artisti lirici e alla diffusione del patrimonio musicale e umano del grande tenore. Con la Fondazione, Giulia è stata protagonista di numerosi eventi e concerti dedicati alla memoria del maestro, non solo in Italia ma anche all’estero (come in Cina, Giappone e Corea del Sud), portando nel mondo la bellezza e l’eredità della tradizione canora italiana.

Giulia Mazzola è un talento “made in Palermo”. Nata e cresciuta nel capoluogo siciliano, ha esordito nel coro delle voci bianche del conservatorio Vincenzo Bellini, sotto la guida del maestro Antonio Sottile, per poi proseguire gli studi di tecnica vocale e repertorio con Francesca Martorana, con la quale continua tuttora il suo percorso artistico.

Negli ultimi anni l’artista palermitana ha calcato tra i palcoscenici più importanti d’Italia e all’estero, interpretando ruoli di rilievo come: Norina in Don Pasquale a Treviso, Padova e Rovigo; Adina in L’Elisir d’amore a Treviso, Palermo, Rovigo e in Oman; Frasquita in Carmen alle Terme di Caracalla per la stagione estiva dell’Opera di Roma; Gilda in Rigoletto all’Arena di Verona diretta da Marco Armiliato; Viclinda in I Lombardi alla prima crociata al Festival Verdi di Parma; Musettain La Bohème a Padova, Treviso, Rovigo e Cagliari; Despina in Così fan tutte a Pistoia e Bologna; e Adele in Die Fledermaus a Cagliari.