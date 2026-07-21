Il provvedimento proposto dall'assessore all'Economia Alessandro Dagnino

La giunta regionale guidata da Renato Schifani ha approvato il disegno di legge sul Rendiconto generale della Regione Siciliana relativo all’esercizio finanziario 2022. Il provvedimento, proposto dall’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, ha già ottenuto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti e sarà ora trasmesso all’Assemblea regionale siciliana per il via libera definitivo. Con l’approvazione da parte dell’Ars, saranno sbloccati 264 milioni di euro che erano stati accantonati per il ripiano del disavanzo e che potranno essere utilizzati nel bilancio di previsione 2026.

Schifani sull’approvazione del Rendiconto 2022

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sottolinea il valore del risultato raggiunto. “Si tratta – afferma – di un altro concreto esempio dei risultati raggiunti grazie al lavoro di risanamento dei conti regionali. Risorse che finora erano rimaste immobilizzate nel bilancio potranno tornare nella piena disponibilità della Regione ed essere destinate, già nelle prossime settimane attraverso la variazione di bilancio, a sostenere le famiglie, le imprese e più in generale lo sviluppo della Sicilia”.

Prosegue il riallineamento dei conti regionali

L’approvazione del Rendiconto 2022 rappresenta un nuovo passaggio nel percorso di riallineamento dei documenti contabili avviato dall’esecutivo regionale. Nelle scorse settimane erano già stati approvati i rendiconti relativi agli esercizi finanziari 2020 e 2021, rispettivamente il 30 giugno e l’8 luglio. L’obiettivo è riportare in linea il ciclo dei documenti di bilancio, in conformità alle indicazioni della Corte dei conti formulate nell’ambito del giudizio di parifica.

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Dagnino: “Attività complessa affrontata in pochi mesi”

L’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, evidenzia l’importanza del provvedimento. “Il riallineamento dei rendiconti – dichiara – non costituisce soltanto un adempimento contabile, ma rappresenta una condizione essenziale per rendere nuovamente disponibili risorse pubbliche da destinare alla crescita, agli investimenti e al miglioramento dei servizi per i cittadini”.

“Desidero esprimere un particolare ringraziamento alla Ragioneria generale della Regione e agli uffici specifici che hanno svolto un encomiabile lavoro in tempi brevissimi”, aggiunge. “Grazie al sacrificio, alla professionalità e allo spirito di dedizione del personale è stato possibile rispettare i termini indicati per la predisposizione dei Rendiconti 2020, 2021 e 2022, affrontando in pochi mesi un’attività particolarmente complessa e impegnativa”, conclude.