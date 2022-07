Il Papa nomina il catanese Baturi segretario generale della Cei

Gli auguri di monsignor Luigi Renna: "La Chiesa Catanese prega per te e ti affida a Maria Santissima di Monpilieri e a Santa Agata"

2' DI LETTURA

CATANIA – “Il Santo Padre Francesco ha nominato Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana S.E. Mons. Giuseppe Andrea Salvatore Baturi, Arcivescovo di Cagliari”. Recita così il bollettino della Sala Stampa vaticana di stamani. Poche battute. Ma tanto basta affinché sia diffusa una notizia che dà onore al clero etneo. Baturi è nato, infatti, il 21 marzo 1964 a Catania. Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza nella facoltà che a sede nella centralissima Villa Cerami, il Baccalaureato in Teologia presso lo Studio Teologico San Paolo di Catania e successivamente la Licenza in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Gregoriana.

Il sacerdozio

Il ministero ai piedi dell’Etna. Ordinato sacerdote nel 1993, è stato parroco di Valcorrente, frazione di Belpasso dal 1997 al 2010 ed Economo Diocesano (1999-2008). Monsignor Giuseppe Baturi è stato, inoltre, vicario episcopale per gli Affari Economici. È Cappellano di Sua Santita’ dal 2006 e Canonico Maggiore del Capitolo Cattedrale di Catania dal 2012.

L’attività all’interno della Cei. Dal 2012 al 2019 è stato Direttore dell’Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici e Segretario del Consiglio per gli Affari Giuridici della Conferenza Episcopale Italiana. Dal 2015 al 2019 e’ stato Sotto-Segretario della Cei. Eletto alla sede arcivescovile di Cagliari il 16 novembre 2019, è stato finora Vice-presidente della Conferenza Episcopale Sarda e Vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana.

La Conferenza episcopale

“Accogliamo questa nomina con gioia, fiducia e gratitudine al Santo Padre”, ha commentato il neopresidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna. “Mi piace leggere la nomina odierna – ha aggiunto – come un ulteriore segno della prossimità e della cura con cui Papa Francesco accompagna il cammino delle nostre Chiese”.

Sant’Agata

Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania, ha rivolto gli auguri al confratello nell’episcopato. Eccolo: “Eccellenza reverendissima, carissimo padre Giuseppe, la Chiesa Catanese tua madre nella fede e nel sacerdozio prega per te e ti affida a Maria Santissima di Monpilieri e a Santa Agata augurando lavoro sapiente a servizio della Chiesa Italiana come Segretario generale”.

La Sardegna

In festa, ovviamente, anche la Sardegna. Ecco il governatore dell’Isola, Christian Solinas: “La scelta del Santo Padre è un gesto di amore e motivo di orgoglio per Cagliari e tutta la Sardegna, terra per la quale l’arcivescovo di Cagliari ha mostrato, fin dal momento del suo insediamento, un affetto e una dedizione speciali”.

E ancora: ”Ogni occasione di incontro e di collaborazione con il nostro Arcivescovo e’ stata per me – dice ancora il governatore sardo – motivo di grande soddisfazione e di arricchimento personale e spirituale, ed e’ di grande conforto apprendere dalle sue stesse parole che il suo impegno pastorale in Sardegna proseguirà anche in presenza del nuovo, altissimo e prestigioso incarico”.