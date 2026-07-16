L'appuntamento è per domenica 19 luglio. Organizza il network Giovani Sicilia

Sabato 19 luglio, in occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio, il Network Giovani Sicilia promuoverà a Palermo l’iniziativa “Però parlatene – Con un microfono aperto la legalità prende voce”. Un appuntamento dedicato ai temi della legalità, della giustizia e del contrasto alle organizzazioni mafiose. L’evento si svolgerà dalle 10 alle 13 al Parco Piersanti Mattarella (Giardino Inglese). All’incontro prenderanno parte esponenti delle istituzioni, della magistratura, della politica e del giornalismo.

Via D’Amelio, Giuseppe Conte a Palermo

Tra i partecipanti figurano il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, l’europarlamentare Giuseppe Antoci, il senatore ed ex magistrato Roberto Scarpinato e il deputato ed ex Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho. Ed ancora il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Luca Pirondini, l’ex presidente della Commissione Giustizia Giulia Sarti e il giornalista e scrittore Stefano Baudino. L’incontro offrirà uno spazio di confronto sui temi della lotta alla criminalità organizzata, della tutela dello Stato di diritto, del ruolo delle istituzioni e della diffusione della cultura della legalità. Particolare attenzione sarà data al coinvolgimento delle nuove generazioni.

Il ricordo della strage di via D’Amelio

La scelta del 19 luglio richiama l’anniversario della strage mafiosa di via D’Amelio, nella quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. L’iniziativa intende ribadire il valore della memoria come strumento fondamentale per rafforzare l’impegno civile e la partecipazione democratica.

Leggi anche Strage di via D’Amelio, l’appello di Salvatore Borsellino alla città Via d’Amelio, il programma del movimento Agende Rosse Gli scarafaggi che vogliono mangiarsi Palermo

L’evento è aperto a tutti

Il titolo dell’evento, “Però parlatene”, richiama l’importanza di mantenere vivo il dibattito pubblico sui temi della legalità e della difesa dei principi costituzionali. L’obiettivo degli organizzatori è promuovere un momento aperto di ascolto e confronto. Uno spazio nel quale esperienze istituzionali, professionali e civiche possano contribuire a una riflessione condivisa sulle sfide del presente e del futuro. L’evento è aperto a tutti.

Nei giorni scorsi, negli spazi del Museo del Presente Falcone e Borsellino, ospitato a Palazzo Jung, a Palermo, si è svolta la cerimonia di svelamento della Fiat Croma di Giovanni Falcone. Si tratta della macchina sulla quale viaggiavano il giudice e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio 1992, giorno della strage di Capaci. Presente la premier Giorgia Meloni.