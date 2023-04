Incidente autonomo, 39enne di Paternò muore nel Bolognese

Quando i soccorritori sono giunti sul posto Giuseppe Pesce era già morto: è accaduto ieri pomeriggio a Bentivoglio, nel Bolognese

PATERNO’. Ha perso la vita in un incidente mortale ieri pomeriggio, mentre si trovava alla guida della sua Peugeot 208 a Bentivoglio, in provincia di Bologna. Il personale del 118 intervenuto sul posto non ha potuto far niente. Il trentanovenne di Paternò Giuseppe Pesce, che da qualche tempo risiedeva a Baricella, era già morto.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, la sua auto è uscita di strada in via Saletto, per cause ancora da accertare, e si è ribaltata più volte dopo essere finita in un fossato, finendo la sua corsa all’interno di un campo. Un incidente autonomo. Quando i soccorritori, tra cui i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, sono giunti sul posto, lo hanno trovato incastrato all’interno dell’abitacolo. Pesce era conosciuto e la sua scomparsa ha suscitato emozione e tristezza nella comunità di Paternò.